Силуанов ожидает сохранения текущих цен на нефть в 2018 году

Минфин ожидает сохранения цен на нефть на текущих уровнях в 2018 году. Об этом сообщил глава финансового ведомства Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что стоимость черного золота будет выше показателей, заложенных в бюджете на следующий год. «[Цены] будут находиться в пределах, которые сейчас наблюдаем», — пояснил министр финансов.

Как отметил Антон Силуанов, в бюджете страны заложена цена на нефть марки Urals в $40 за баррель, при этом на прошлой неделе стоимость североморской нефтяной смеси Brent во время торгов установилась на уровне $65 за баррель. По словам министра, решение заложить в бюджет более низкие цены на нефть было принято во избежание дополнительных рисков.