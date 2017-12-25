Прямой эфир

Силуанов ожидает сохранения текущих цен на нефть в 2018 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минфин ожидает сохранения цен на нефть на текущих уровнях в 2018 году. Об этом сообщил глава финансового ведомства Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что стоимость черного золота будет выше показателей, заложенных в бюджете на следующий год. «[Цены] будут находиться в пределах, которые сейчас наблюдаем», — пояснил министр финансов.

Как отметил Антон Силуанов, в бюджете страны заложена цена на нефть марки Urals в $40 за баррель, при этом на прошлой неделе стоимость североморской нефтяной смеси Brent во время торгов установилась на уровне $65 за баррель. По словам министра, решение заложить в бюджет более низкие цены на нефть было принято во избежание дополнительных рисков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МЭА повысило прогноз по мировому спросу на нефть
Страны ОПЕК в ноябре снизили добычу на 134 тыс. баррелей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017