Минфин назвал сроки второго этапа амнистии капиталов

Второй этап амнистии капиталов пройдет в России с марта по декабрь 2018 года, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Первый этап действовал с 1 июля 2015 года до 30 июня 2016-го.

По его словам, условия амнистии остались такими же. Российские налогоплательщики освобождаются от ответственности и от уплаты налогов за прежние периоды в случае добровольного декларирования зарубежных активов и счетов.

«Добавляется то, что не только открытые, но и закрытые на 1 марта счета в зарубежных банках будут подпадать под действие амнистии», — уточнил министр.

Кроме того, доходы россиян от закрытия своих зарубежных компаний не будут облагаться подоходным налогом.

«У нас где-то 7,2 тыс. деклараций было собрано в период амнистии. Конечно, мы, может быть, рассчитывали на большее», — цитирует ТАСС слова главы Минфина.

Как писал iz.ru, с инициативой о продлении амнистии капиталов выступил президент РФ Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства связал инициативу с режимом международных санкций.