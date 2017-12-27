Миллиардеры мира стали богаче в 2017 году почти на $1 трлн

Состояние мировых миллиардеров в 2017 году выросло почти на $1 трлн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Блумберг. Отмечается, что в уходящем году состояние 440 миллиардеров из списка агентства, в котором 500 фамилий, увеличилось на $1,05 трлн.

Кроме того, 58 миллиардеров потеряли $46 млрд.

Общая стоимость капитала 27 богатейших россиян в 2017 году увеличилась на $28 млрд и составила сумму в $275 млрд. 159 американских миллиардеров владеют около $2 трлн.

Ранее сообщалось, что миллиардер Билл Гейтс пожертвовал $750 трем кошачьим приютам в рамках акции «Тайный Санта».