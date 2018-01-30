Moody's повысило кредитный рейтинг «Роснефти» и «Башнефти»

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг нефтяной компании «Роснефть» до инвестиционного уровня «Baa3» с прогнозом «стабильный», говорится в сообщении организации. Кредитный рейтинг компании «Башнефть» вследствие этого вырос до такого же уровня.

По мнению аналитиков агентства, рейтинг «Роснефти», который на одну ступень выше суверенного кредитного рейтинга страны, говорит о высоком кредитном качестве компании. В аналитических обзорах Moody's неоднократно отмечались сильные позиции «Роснефти» и рост масштабов ее бизнеса, в том числе за границей.

Кредитный рейтинг «Роснефти» вернулся на инвестиционный уровень после его понижения в феврале 2015 года на фоне понижения суверенного кредитного рейтинга. Текущее повышение кредитного рейтинга свидетельствует о том, что высокая волатильность на нефтяном рынке и санкционные ограничения не влияют на высокое кредитное качество компании, считают эксперты.

«На днях компания провела в Лондоне и Сингапуре ряд встреч с инвесторами, на которых была презентована новая стратегия развития компании до 2022 года. Очевидно, что рынок позитивно воспринял бизнес-ориентиры «Роснефти», в числе которых рост свободного денежного потока, возможность увеличения дивидендных выплат, удержание лидерства по удельным затратам в добыче и снижение операционных расходов на 2–3% в год, интенсификация добычи нефти и развитие газового бизнеса», — говорит начальник аналитического департамента УК «БК-Сбережения» Сергей Суверов.

«Башнефть», которая контролируется «Роснефтью», сейчас имеет два кредитных рейтинга инвестиционного уровня (Moody's — «Baa3» и Fitch — «BBB-») от «большой тройки» международных рейтинговых агентств.