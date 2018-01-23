Немецкий бизнес «Роснефти»

Для компании «Роснефть» продолжаются трудовые будни по освоению рынков. В данном случае речь идет о рынке в Германии, куда Игорь Сечин приехал с рабочим визитом — сверить часы, так сказать, с председателем совета директоров компании Герхардом Шрёдером и запустить новые проекты. В частности, по производству битумных модификаций, что должно, к выгоде российской компании, расширить ассортимент битума в Европе. Подробности — в материале портала iz.ru.

Раньше, наверное, никто бы не мог представить, что немецкие автобаны будут строиться с использованием битума, произведенного по рецептуре «Роснефти». Компания таким образом реализует свою давнюю идею, смысл которой выйти к конечному потребителю в Европе. В следующем году «Роснефть» планирует укрепить позиции на топливном рынке Германии, представив всю линейку нефтепродуктов. Так что продажи битума — это только первая ласточка.

Следует напомнить, что «Роснефть» теперь — самостоятельный игрок на немецком рынке и, имея на нем неплохие позиции, самостоятельно выстраивает отношения и с местными предпринимателями, и с руководством «земель». В ближайшее время, по словам Игоря Сечина, компания планирует инвестировать €600 млн в свои немецкие заводы и две трети инвестиций придется на НПЗ «Шведт», обеспечивающий спрос на нефтепродукты в регионе Берлин–Бранденбург.

Фото: Евгений Шестаков

Кстати, к достижениям можно отнести и то, что дочерняя компания «Роснефти» в Германии самостоятельно разрабатывает маркетинговые схемы и с 2019 года будет и реализовывать их самостоятельно, что дает серьезные преимущества россиянам на европейском рынке в принципе.

Само по себе важным является и то, что практически все соглашения между «Роснефтью» и немецкими партнерами выстраиваются исключительно на долговременной основе, что делает российскую компанию в перспективе головной структурой для выстраивания отношений России и Германии в геополитическом плане. Речь может пойти и об изменении геополитических трендов в формате Россия–Европа в целом.

Для оптимизма есть основания — экспорт того же газа, по словам Игоря Сечина, увеличился в 2017 году на 8% вопреки прогнозам скептиков и недоброжелателей, что вновь позволяет говорить о России как о стратегическом партнере Германии, как в старые добрые досанкционные времена. И это не может не радовать: бизнес откровенно устал от политических игр США и планирует вывести экономические отношения Россия–ЕС на качественно новый уровень. «Роснефть» может в этом помочь, и помочь существенно. Участие «Роснефти» в перерабатывающем энергосекторе Германии сегодня составляет 12%.

Компания обеспечивает около 40% российских поставок нефти и нефтепродуктов. Всего за последние восемь лет «Роснефть» поставила в Германию 153 млн т нефти на сумму более €80 млрд. Это примерно четверть всего немецкого потребления.

По словам Сечина, после приобретения Ruhr Oel GmbH (ROG) поставки «Роснефти» выросли почти в 3 раза — до 21 млн т в 2017 году. «Роснефть» уже вложила в немецкую переработку около €1,8 млрд. Общий объем переработки на немецких заводах компании составляет 12,8 млн т нефти. Причем 80% от данного объема приходится на легкие нефтепродукты, что свидетельствует о высоком техническом уровне нефтеперерабатывающих заводов компании в Германии. Заводы обеспечивают более 5 тыс. рабочих мест.

Фото: Евгений Шестаков

Не стоит забывать и о том, что именно Шрёдер, нынешний председатель совета директоров «Роснефти», будучи канцлером, создал предпосылки для бурного экономического развития Германии и отношений с Россией. Так что процесс находится в надежных руках.

Неслучайно, наверное, именно Шрёдер озвучил планы «Роснефти» по реализации масштабного проекта, предполагающего продление южной части трубопровода «Дружба», что позволило бы обеспечить сырьем заводы компании в Баварии и Баден-Вюртемберге.

Надо сказать, что бывший канцлер давно уже стал символической фигурой для российско-немецкого диалога, он всегда понимал, что от стратегического сотрудничества с РФ зависит энергетическая безопасность Германии, и делал всё возможное для утверждения своей позиции в немецком обществе. То, что он возглавил совет директоров «Роснефти», доказывает, что именно эта компания сейчас будет играть первую скрипку в экономических отношениях России и Европы. Работа в компании Шрёдеру, безусловно, по душе. И если в сентябре, когда его только избрали на новый пост, экс-канцлер еще не был детально осведомлен о бизнесе «Роснефти», на пресс-конференции в городе Шведт он чувствовал себя куда более уверенно.

«За то время, что я занимаю этот пост, в жизни компании произошло много значимых событий, — отметил Герхард Шрёдер. — Под моим руководством совет директоров утвердил стратегию бизнеса «Роснефти» на ближайшие пять лет — одну из самых амбициозных стратегий в отрасли, документ, в котором учитываются производственные возможности всех бизнес-сегментов. В декабре «Роснефть» приступила к бурению первой сверхглубоководной скважины на шельфе Черного моря совместно со своим стратегическим партнером — итальянской Eni. Среди других важных вопросов — приобретение доли в «Роснефти» китайской компанией, изменения в дивидендной политике», — сказал Шрёдер.

Судя по всему, бывший немецкий канцлер действительно может стать деятельным и энергичным главой совета директоров крупнейшей российской нефтяной компании и поможет ей в выстраивании связей на международной арене.

Фото: Евгений Шестаков

Важную роль в воссоздании конфигурации отношений России и Германии играет особенный интегральный подход компании при реализации крупных нефтегазовых проектов, который учитывает целый комплекс обстоятельств, рисков и преимуществ. В результате возникает тот фирменный синергетический эффект, который мы можем наблюдать, во всяком случае, в Германии, где «Роснефть» предоставляет целый спектр услуг и одновременно является полноправным и, главное, весьма перспективным партнером на ближайшие десятилетия.