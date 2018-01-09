Моторными маслами и нефтехимией станут торговать на бирже

Торги моторными маслами в 2018 году могут начаться на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Об этом «Известиям» рассказал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. Первой среди производителей на биржу выйдет компания «Роснефть». Вывод моторных масел на торги менее актуален, более прибыльна нефтехимия, считают эксперты. Ее поставки на биржу антимонопольщики также готовятся организовать в ближайшем будущем.

Переговоры с нефтекомпаниями о запуске торгов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала недавно, рассказал «Известиям» замглавы службы Анатолий Голомолзин.

— Мы с осени обсуждаем вопросы, связанные с запуском торгов на моторные масла и продукты нефтехимии. За счет оптимизации и улучшения ценообразования в этом звене есть возможность изменить ситуацию на рынках, — сказал он.

Сейчас компании ведут поставки моторных масел только по прямым контрактам, не задействуя биржу.

В службе разослали письма всем крупнейшим поставщикам моторных масел с предложением уже в 2018 году начать торговать на бирже. То же касалось и нефтехимии, уточнил «Известиям» начальник управления контроля ТЭК ФАС Дмитрий Махонин. Минэнерго в целом поддерживает предложение о выводе нефтехимии на площадку, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Возможную продажу на торгах моторных масел в министерстве не прокомментировали.

Первой на предложения ФАС отреагировала компания «Роснефть». Там согласились начать биржевую торговлю моторными маслами с этого года. От остальных компаний ответа пока не было, сказал Дмитрий Махонин. В пресс-службе «Роснефти» подтвердили «Известиям» желание начать биржевые поставки.

— По действующим между поставщиком и покупателями контрактам, к примеру, на моторные масла, неизвестно, как формируется цена. Поэтому мы видим смысл в формировании своеобразных рыночных ценовых индикаторов, такой усредненной цены за продукт, — пояснил намерение службы начальник управления контроля ТЭК ФАС.

По его словам, речь идет обо всем ассортименте масел — как летних, так и зимних, подходящих для большинства двигателей. Поставка масел разных категорий и видов будет варьироваться самими компаниями, но в теории на биржу должны попасть все необходимые покупателям базовые продукты с необходимым количеством присадок.

— Компания ожидает, что дополнительный канал биржевой реализации позволит повысить операционную гибкость бизнеса масел и сформировать ценовой индикатор, доступный для использования всеми участниками рынка, — рассказали в «Роснефти».

ФАС пока не намерена делать поставки обязательными для всех нефтекомпаний. Минимальных планок ежемесячных биржевых продаж для них также не будет, заверили в службе. По ее планам, рыночная цена на масла появится, когда хотя бы 10% сделок по моторным маслам будет проходить через биржу.

Для вывода продуктов нефтехимии на торги служба собирается создать отдельную рабочую группу с участием основных нефтекомпаний. Пока на аналогичное предложение ФАС начать биржевые поставки нефтяники не отреагировали, уточнили в службе. В «Газпром нефти», «Лукойле», Shell, «Сибуре» и «Сургутнефтегазе» не ответили на запрос «Известий».

По данным консалтинговой компании EY, российский рынок смазочных материалов — крупнейший в Европе. Более 50% (1,6 млн т) на нем занимают моторные масла. Тем не менее таких объемов едва ли будет достаточно для полноценной торговли на бирже, считает гендиректор «Инфо-ТЭК терминал» Рустам Танкаев. По его мнению, благодаря существованию экспорта и импорта масел уже сформирована рыночная цена на этот товар. Что касается нефтехимии, то она, напротив, имеет более значительные объемы отгрузок и поэтому торговать ею будет прибыльным для компаний, считает эксперт.

Вероятнее всего, средняя цена на масла сформируется не ранее чем через полтора года после старта торгов, рассказал аналитик Moody’s по продуктам нефтехимии Воцлав Коморовский.

— Привлечение компаний на биржу будет вестись постепенно. Сначала приходят крупные продавцы с профицитными мощностями. Затем, с заключением первых серьезных сделок, приходят и компании поменьше, расширяющие свое производство под новые биржевые контракты. В перспективе это может сформировать рыночные цены и удержать цены на нефтепродукты от роста. Но занимает это, как правило, от года и более, — добавил он.

По прогнозу EY, с ростом автомобильного рынка потребление масел также будет увеличиваться. Особенно это коснется отечественных марок, занимающих всё более крепкие позиции на фоне удорожания импортных аналогов. С 2013 по 2015 год доля импорта уже упала с 60 до 40%.