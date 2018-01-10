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«Роснефть» продала 140 АЗС на Украине

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Фото: ТАСС/Коротаев Артем
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Компания «Роснефть» завершила продажу своих розничных сбытовых активов на Украине. Об этом в среду, 10 января, сообщает «Прайм».

Из документов корпорации следует, что в декабре 2017 года были проданы Rosneft Management Company Ltd. и Fargrade Ltd, являющиеся собственниками киевского ООО «Восток», которое, в свою очередь, владеет сетью автозаправочных станций на Украине. Она насчитывает 141 объект в 12 областях страны, уточняет ТАСС.

Как сообщил агентству представитель «Роснефти», компании на Украине помимо сети АЗС принадлежал оператор поставок нефтепродуктов «ТНК-Индастриз Украина» и нефтеперерабатывающий завод ЛИНИК в Лисичанске (Луганская область), который был остановлен в начале 2012 года.

В феврале прошлого года сообщалось о продаже «Лукойлом» последнего актива на Украине. Это был нефтехимический завод «Карпатнефтехим» в Ивано-Франковской области, писал РБК.

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