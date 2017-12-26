Суд утвердил мировое соглашение «Роснефти» и «Системы»

Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение между «Роснефтью» и АФК «Система» по спору о реорганизации «Башнефти» и прекратил производство по делу.

Такое решение огласила во вторник, 26 декабря, судья Ирина Нурисламова, передает ТАСС.

Известно, что арест с активов АФК «Система» будет сниматься поэтапно, в качестве компенсации убытков организация выплатит «Башнефти» 80 млрд рублей. Также «Система-Инвест» выплатит еще 20 млрд рублей.

Первые 20 млрд рублей должны быть выплачены не позднее 29 декабря 2017 года, 40 млрд – не позднее 28 февраля 2018 года, отметили в суде.

22 декабря сообщалось, что совет директоров «Башнефти» согласовал условия мирового соглашения с АФК «Система» и «Система-Инвест».

«Роснефть» подала иск к «Системе» из-за нанесения убытков, сумма иска составила 170,6 млрд рублей. В августе суд первой инстанции удовлетворил иск частично, определив сумму в 136,3 млрд рублей. Обе стороны судебного процесса обжаловали решение суда.