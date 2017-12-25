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Акции АФК «Система» выросли на торгах почти на 20%

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Акции АФК «Система» подорожали после открытия торгов в понедельник почти на 20% на фоне информации о заключении мирового соглашения с «Роснефтью» и подконтрольной ей «Башнефтью».

Данные торгов на Мосбирже свидетельствуют, что стоимость одной акции АФК «Система» выросла к 10:43 мск на 18,33% — до 13,4 рубля за бумагу, передает RNS .

Напомним, в минувшую пятницу «Роснефть» и «Башнефть» сообщили о заключении мирового соглашения с АФК «Система», в рамках которого АФК обязалась выплатить 100 млрд рублей компенсации «Башнефти» по иску о взыскании убытков в связи с реорганизацией компании. Соглашение будет направлено для утверждения в Арбитражный суд Башкирии.

Привлечение средств ответчиками для возмещения убытков осуществляется при содействии Сбербанка и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Окончательные расчеты должны завершить не позднее 30 марта следующего года. Стороны договорились, что обязуются отказаться от взаимных претензий после полного погашения указанной суммы.

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