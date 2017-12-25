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Кремль поддерживает мировое соглашение между «Роснефтью» и АФК «Система»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Кремле удовлетворены достижением мирового соглашения между компанией «Роснефть» и АФК «Система», сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также выразил надежду, что реализация этого соглашения пройдет без каких-либо затруднений.

«Это не может не вызывать удовлетворение — выход на определенную мировую. Конечно, важна и реализация достигнутых договоренностей, мы надеемся, что реализация также будет осуществлена без каких-то проблем», — пояснил пресс-секретарь.

Кроме того, Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин не принимал участие в переговорах по достижению мирового соглашения между компаниями. При этом пресс-секретарь признал, что глава государства мог оказать влияние на примирение сторон. На вопрос, «была ли роль у президента в том, что он подтолкнул обе стороны к нахождению приемлемых решений», Дмитрий Песков ответил: «Если считать выраженную им точку зрения, то да, была».

25 декабря «Роснефть», «Башнефть», Башкирия, АФК «Система» и ее дочерняя компания «Система-Инвест» подали в Арбитражный суд Башкирии заявление об утверждении мирового соглашения. Стороны конфликта сообщили о его достижении тремя днями ранее. В соответствии с мировым соглашением АФК «Система» должна выплатить «Башнефти» 100 млрд рублей до 30 марта 2018 года. Выплаты будут производиться при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Сбербанка.

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