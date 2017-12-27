«Роснефть» заявила об отсутствии связи задержания Крамаренко с компанией

Бывший глава следственного управления СК Москвы по ЦАО Алексей Крамаренко, задержанный по делу о взятке от Захария Калашова, также известного как вор в законе Шакро Молодой, действительно работает в «Роснефти», однако его задержание никакого отношения к его трудовой деятельности в компании не имеет. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.

«Мы подтверждаем, что такой человек работает в компании, но дело, по которому совершается процессуальное действие, не имеет никакого отношения ни к деятельности компании, ни к деятельности Крамаренко в компании», — цитирует «РИА Новости» Леонтьева.

Пресс-секретарь «Роснефти» не стал уточнять должность, которую Крамаренко занимает, отметив, что в компании он занимался вопросами безопасности, сообщает телеканал «360».

Напомним, Алексей Крамаренко вышел в отставку еще в 2016 году по собственному желанию. Ранее о его причастности к событиям, которые привели к перестрелке в клубе Elements на Рочдельской улице в Москве, сообщалось неофициально. Ему вменяется превышение полномочий.

Накануне статус Крамаренко после очередного допроса был изменен со свидетеля на подозреваемого.

Крамаренко, по версии следствия, принял целый ряд противозаконных и необоснованных решений, способствовавших тому, что на свободе оказался криминальный авторитет Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец, являющийся, по некоторым данным, правой рукой криминального авторитете Шакро Молодого.