Сечин рассказал о перспективах «Роснефти» в Германии

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в понедельник, 22 января, совершил рабочий визит в Германию. Об этом сообщается на сайте компании.

В рамках поездки Сечин вместе с председателем совета директоров корпорации Герхардом Шредером посетил нефтеперерабатывающий завод в городе Шведте, а также подписал соглашение между дочерним обществом НК «Роснефть» Rosneft Deutschland GmbH и немецкой BITUMINA Handel GmbH & Co. KG.

«Контракт предусматривает переработку битума производства НПЗ PCK на установке полимерно-модифицированного битума (ПМБ) компании BITUMINA, а также производство ПМБ «Альфабит» по собственной рецептуре «Роснефти», — указано в сообщении компании.

После подписания соглашения Сечин отметил, что Германия является одним из ключевых партнеров для «Роснефти». По его словам, за последние восемь лет компания поставила в Германию 153 млн т нефти на сумму более €80 млрд. Кроме того, корпорация владеет акциями трех крупных немецких НПЗ с общим объемом переработки 12,5 млн т нефти, а заводы «Роснефти» обеспечивают более 5 тыс. рабочих мест.

«Мы рады, что сотрудничество «Роснефти» с европейскими партнерами не ограничивается исключительно поставками энергоресурсов, а развивается также и в области реализации совместных проектов», — подчеркнул глава российской нефтегазовой компании.

По его словам, «Роснефть» планирует не только снабжать потребителей в Германии углеводородами, но и стать для них поставщиком товаров и услуг.

«Компания рассматривает инвестиции в сегменты АЗС, авиатопливообеспечения, в экспорт немецких нефтепродуктов на рынки ближайших стран (Бенилюкс, Швейцария, Австрия и др.), в прямое обеспечение НПЗ электроэнергией. В ближайшие пять лет «Роснефть» планирует инвестировать в развитие бизнеса на территории Германии не менее €600 млн. Только в немецкую переработку «Роснефть» уже вложила около €1,8 млрд», — констатировал Сечин.

В середине декабря сообщалось, что совет директоров «Роснефти» утвердил стратегию компании до 2022 года. Тогда Сечин заявил, что органическая добыча компании вырастет не менее чем на 30 млн т за пять лет, а чистый эффект от реализации новой стратегии составит 15–20% действующей капитализации.