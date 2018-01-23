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СМИ узнали об отказе Шрёдера от зарплаты в «Роснефти»

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Фото: TASS/DPA/Patrick Pleul
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Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер отказался от оплаты за работу в совете директоров «Роснефти».

Об этом на пресс-конференции 22 января сообщил глава компании Игорь Сечин.

«Господин Шрёдер принял предложение о работе в «Роснефти», отказавшись от вознаграждения за свою работу в совете директоров компании», — цитирует его ТАСС.

Глава «Роснефти» добавил, что профессионализм и исключительные компетенции Шрёдера в качестве главы совета директоров будут способствовать развитию международного бизнеса компании и выстраиванию конструктивных взаимоотношений с западными партнерами.

По словам Сечина, Шрёдер «и сегодня в значительной мере способствует развитию двусторонних отношений между Россией и Германией».

Акционеры «Роснефти» утвердили избрание совета директоров в сентябре прошлого года, к предыдущему составу добавились министр энергетики РФ Александр Новак и Герхард Шрёдер, который впоследствии был избран председателем совета директоров. На этой должности он сменил помощника президента России Андрея Белоусова.

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