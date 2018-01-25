Прямой эфир

«Башнефть» ввела в эксплуатацию биологические очистные сооружения

0
Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нефтяная компания «Башнефть» (дочернее общество «Роснефти») ввела в промышленную эксплуатацию комплекс биологических очистных сооружений (БОС) «Башнефть–Уфанефтехим» — ключевой природоохранный объект. Об этом сообщается на сайте «Роснефти».

Реконструкция очистных сооружений является одним из восьми главных инвестиционных проектов природоохранной направленности, которые корпорация реализует в рамках сотрудничества с органами государственной власти в области экологии. Финансирование восстановительных работ превысило 11 млрд рублей. Модернизированный комплекс БОС включает в себя 81 объект, а для реализации проекта было приобретено более 4 тыс. единиц оборудования, 80% которого произведено в России.

Отмечается, что благодаря сооружениям удастся не только повысить качество очистки сточных вод, но и более чем в два раза нарастить объем повторно используемой очищенной воды в технологических процессах. За счет этого будет снижен объем забора воды из реки Белая и объем сброса в нее очищенной воды.

«В перспективе объект сможет обеспечить замкнутый цикл водоснабжения нефтеперерабатывающего комплекса «Башнефти». Проектная пропускная способность комплекса БОС (более 3,5 тыс. куб. м в час) рассчитана на прием всех промышленных, ливневых и хозяйственно-бытовых стоков не только НПЗ «Башнефти», но и 66 других предприятий Северного промышленного узла Уфы, учитывает перспективу развития заводов и может выдержать паводковый период», — говорится в сообщении «Роснефти».

Там также добавили, что введенные в эксплуатацию очистные сооружения автономны, автоматизированы и снабжены системами аналитического контроля. Все железобетонные конструкции спроектированы с запасом прочности, благодаря чему исключается возможность попадания в почву вредных веществ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Акции АФК «Система» выросли на торгах почти на 20%
Сечин рассказал о перспективах «Роснефти» в Германии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017