«Башнефть» ввела в эксплуатацию биологические очистные сооружения

Нефтяная компания «Башнефть» (дочернее общество «Роснефти») ввела в промышленную эксплуатацию комплекс биологических очистных сооружений (БОС) «Башнефть–Уфанефтехим» — ключевой природоохранный объект. Об этом сообщается на сайте «Роснефти».

Реконструкция очистных сооружений является одним из восьми главных инвестиционных проектов природоохранной направленности, которые корпорация реализует в рамках сотрудничества с органами государственной власти в области экологии. Финансирование восстановительных работ превысило 11 млрд рублей. Модернизированный комплекс БОС включает в себя 81 объект, а для реализации проекта было приобретено более 4 тыс. единиц оборудования, 80% которого произведено в России.

Отмечается, что благодаря сооружениям удастся не только повысить качество очистки сточных вод, но и более чем в два раза нарастить объем повторно используемой очищенной воды в технологических процессах. За счет этого будет снижен объем забора воды из реки Белая и объем сброса в нее очищенной воды.

«В перспективе объект сможет обеспечить замкнутый цикл водоснабжения нефтеперерабатывающего комплекса «Башнефти». Проектная пропускная способность комплекса БОС (более 3,5 тыс. куб. м в час) рассчитана на прием всех промышленных, ливневых и хозяйственно-бытовых стоков не только НПЗ «Башнефти», но и 66 других предприятий Северного промышленного узла Уфы, учитывает перспективу развития заводов и может выдержать паводковый период», — говорится в сообщении «Роснефти».

Там также добавили, что введенные в эксплуатацию очистные сооружения автономны, автоматизированы и снабжены системами аналитического контроля. Все железобетонные конструкции спроектированы с запасом прочности, благодаря чему исключается возможность попадания в почву вредных веществ.