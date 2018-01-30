Минфин США использовал данные Forbes для создания «кремлевского доклада»

Минфин США использовал данные журнала Forbes для создания списка так называемого «кремлевского доклада», сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что эту информацию подтвердил представитель финансового ведомства США. По его словам, использовались сведения из открытых источников, в частности, материалы журнала. В частности, речь идет о прошлогоднем номере Forbes на русском языке.

Напомним, в ночь на 30 января минфин США представил так называемый «кремлевский доклад», содержащий информацию о близких к руководству России высокопоставленных чиновниках и бизнесменах. В список были включены 210 человек — 114 чиновников и 96 предпринимателей. Данные меры были приняты в соответствии с законопроектом о санкциях против РФ, подписанным президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года.

По словам посла США в РФ Джона Хантсмана, данный список не является санкционным. Министр финансов США заявил, что новые санкции против России могут ввести в течение месяца.

Президент России Владимир Путин назвал действия США «недружественным шагом».