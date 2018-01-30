Более 100 крупных чиновников внесены в «кремлевский список»

Имена 114 крупных российских чиновников и руководителей госкомпаний попали в так называемый кремлевский список в рамках закона о санкциях США в отношении России.

Как сообщает ТАСС, в документе упоминаются премьер-министр России Дмитрий Медведев, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, первый вице-премьер Игорь Шувалов, пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков и другие политики.

Также среди фигурантов санкционного списка — предприниматели Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, Петр Авен, Владимир Потанин. Туда также включены Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко и Олег Тиньков.

Ранее министерство финансов США представило конгрессу так называемый «кремлевский доклад». В нем 210 лиц, которые, по мнению американских властей, являются приближенными к российскому руководству и могут попасть под санкции Вашингтона.