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Более 100 крупных чиновников внесены в «кремлевский список»

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Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg
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Имена 114 крупных российских чиновников и руководителей госкомпаний попали в так называемый кремлевский список в рамках закона о санкциях США в отношении России.

Как сообщает ТАСС, в документе упоминаются премьер-министр России Дмитрий Медведев, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, первый вице-премьер Игорь Шувалов, пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков и другие политики.

Также среди фигурантов санкционного списка — предприниматели Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, Петр Авен, Владимир Потанин. Туда также включены Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко и Олег Тиньков.

Ранее министерство финансов США представило конгрессу так называемый «кремлевский доклад». В нем 210 лиц, которые, по мнению американских властей, являются приближенными к российскому руководству и могут попасть под санкции Вашингтона.

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