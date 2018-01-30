Косачёв назвал «кремлевский доклад» кампанией по отпугиванию от России

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что представленный администрацией США так называемый кремлевский доклад — продолжение порочной санкционной логики.

Сенатор напомнил «Известиям», что презентация доклада в конгрессе не означает «исполнение соответствующего закона». На основе полученной информации американские законодатели примут решение о дальнейших шагах.

«Это еще не виток новых санкций, но продолжение порочной санкционной логики. Даже если не будет прямого эффекта от таких решений, он будет опосредованным и негативным. Этот доклад — очередная кампания по отпугиванию от России и ее предприятий партнеров», — сказал Косачёв.

При этом он добавил, что драматизировать ситуацию неправильно. По мнению сенатора, санкционная история «затянется надолго», поэтому надо научиться жить в сложившихся условиях.

Документ может стать основой для нового пакета антироссийских санкций. Детали «кремлевского доклада» пока опубликованы не были, равно как и не было принято решение об оглашении приведенных в нем фактов.

Подробнее — в материале «Известий»:

Санкционный донос