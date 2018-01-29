Москва проанализирует последствия публикации «кремлевского доклада» США

Москва намерена проанализировать последствия публикации «кремлевского доклада», который в ближайшее время должен поступить в конгресс США. Подготовка данного документа является очевидной попыткой повлиять на президентские выборы в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что это прямая попытка приурочить какие-то действия к выборам так, чтобы оказать на них влияние. Мы убеждены, что никакого влияния не будет. Сама публикация списка ничего не означает, это не является очередной санкционной волной. Действия, которые последуют за публикацией, будут анализироваться в Москве», — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось о том, что порядка 50 предпринимателей и высокопоставленных чиновников из так называемого кремлевского доклада Вашингтона могут попасть под новые американские санкции против России. Меры принимаются в соответствии с законопроектом, подписанным президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года. Доклад американской администрации о новых санкциях в отношении РФ будет представлен 29 января.