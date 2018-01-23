Глава ВТБ сравнил новые санкции США против РФ с объявлением войны

Глава ВТБ Андрей Костин предупредил о «растущей угрозе военного конфликта» между РФ и НАТО и сравнил новые санкции США с объявлением войны.

«Как России следует на них реагировать? Расширять сотрудничество? Сомневаюсь. Я не вижу причин, по которым после этого (введение санкций. –– iz.ru) российский посол должен будет остаться в Вашингтоне или американский посол должен будет купаться в холодной воде в Москве», — сказал Костин в интервью Financial Times.

Он сообщил, что из-за санкций остановился процесс приватизации ВТБ. При этом Костин заявил, что не обеспокоен возможными ограничениями против него лично, но «введение любых экономических санкций против финансовых институтов РФ равносильно объявлению войны».

Глава ВТБ отметил, что действия НАТО могут привести к новой гонке вооружений.

«НАТО требует больше оружия и распространяет большое количество оружия в Европе, Россия будет отвечать тем же. Америка призывает Европу больше платить за это (оружие). Кому это нужно? Это очень опасно», — заявил Костин.

Ранее 23 января в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе глава ВТБ отметил, что санкции США против бизнесменов, близких к президенту РФ Владимиру Путину, — безумие.

«Определять бизнесменов, которые близки к Путину, далеки? Путин — законно избранный президент великой страны, и санкции по принципу близости, дружбы — это безумие», — цитирует его «РИА Новости».

12 января портал iz.ru сообщал, что новые ограничения Вашингтона против РФ могут затронуть около 50 предпринимателей и высокопоставленных чиновников, фигурирующих в «кремлевском докладе». Доклад будет озвучен не позднее 29 января.