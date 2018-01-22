Экс-канцлер ФРГ Шредер предсказал отмену санкций против РФ в будущем

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер предсказал в будущем отмену санкций против РФ, введенных из-за ситуации на Украине. Информацию об этом распространили в газете «Рейнише пост», передает ТАСС.

«Они когда-нибудь будут отменены», — уверен он. Шредер также добавил, что доверяет президенту России Владимиру Путину.

10 января министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что ЕС должен поэтапно, а не одномоментно отменять экономические санкции против РФ. Идею об одномоментной отмене всех санкций против России только при условии стопроцентного выполнения Минских договоренностей Габриэль считает оторванной от реальности.

Кремль неоднократно подчеркивал, что Россия как страна — гарант Минских договоренностей выступает за скорейшее мирное урегулирование вооруженного противостояния в Донбассе, однако участниками конфликта являются Украина и самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики.