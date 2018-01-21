Прямой эфир

Лавров назвал санкции США бессмысленными

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские санкции не влияют на внешнеполитический курс России, причины, по которым они вводятся, бессмысленны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 

«Считаем, что санкции вводятся абсолютно безосновательно в том, что касается их причин. А что касается целей, которые они призваны достигнуть, то это тоже бессмысленно, потому что за годы их действия авторы этих санкций могли бы уже убедиться, что честную, открытую и конструктивную российскую политику эти санкции изменить не смогут», — заявил дипломат в интервью газете «Коммерсант».

Лавров отметил, что внешняя политика России в первую очередь учитывает национальные интересы, поэтому не подлежит изменению под давлением извне. 

Министр также указал, что в настоящий момент «заряженность на русофобию» находится на беспрецедентном уровне. Подобного не наблюдалось даже во времена холодной войны, когда были хоть «какие-то правила».

Тогда, отметил Лавров, было противостояние двух мировых систем — империалистической и социалистической. В настоящий же момент при отсутствии идеологических разногласий идет наращивание военного потенциала.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия готова противостоять санкционному беспределу. Дипломат подчеркнул, что постоянное расширение санкций говорит о «примитивизации американской внешней политики».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров назвал оборонную стратегию США «конфронтационной концепцией»
Лавров: от умения Трампа противостоять интригам зависят отношения РФ и США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017