Лавров назвал санкции США бессмысленными

Американские санкции не влияют на внешнеполитический курс России, причины, по которым они вводятся, бессмысленны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Считаем, что санкции вводятся абсолютно безосновательно в том, что касается их причин. А что касается целей, которые они призваны достигнуть, то это тоже бессмысленно, потому что за годы их действия авторы этих санкций могли бы уже убедиться, что честную, открытую и конструктивную российскую политику эти санкции изменить не смогут», — заявил дипломат в интервью газете «Коммерсант».

Лавров отметил, что внешняя политика России в первую очередь учитывает национальные интересы, поэтому не подлежит изменению под давлением извне.

Министр также указал, что в настоящий момент «заряженность на русофобию» находится на беспрецедентном уровне. Подобного не наблюдалось даже во времена холодной войны, когда были хоть «какие-то правила».

Тогда, отметил Лавров, было противостояние двух мировых систем — империалистической и социалистической. В настоящий же момент при отсутствии идеологических разногласий идет наращивание военного потенциала.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия готова противостоять санкционному беспределу. Дипломат подчеркнул, что постоянное расширение санкций говорит о «примитивизации американской внешней политики».