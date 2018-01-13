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МИД заявил о готовности России противостоять санкционному беспределу США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Россия будет вести работу с международным сообществом для противостояния санкционному беспределу США. С таким заявлением выступил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Рябков отметил, что постоянное расширение американских санкций против различных стран говорит о примитивизации политики США.

«Реально то, что происходит с точки зрения постоянного, под разными предлогами расширения круга организаций, физических лиц, стран, которые становятся объектами американских санкций, показывает, что это примитивизация американской внешней политики –– она продолжается», –– сказал дипломат.

Замглавы МИДа сообщил, что Россия будет работать по разным направлениям для противостояния действиям Вашингтона.

«В этой ситуации естественным было бы определение формы направления работы в широком международном составе над вопросом о том, как можно было бы противостоять этому американскому санкционному хаосу. Мы будем вести работу на этот счет по разным линиям», –– сказал Рябков.

Он также подчеркнул, что мировое сообщество должно сплотиться для того, чтобы «поставить заслон американскому беспределу».

«Внешнеполитическая неразборчивость и нахрапистость США демонстрируется со всей очевидностью. В этой ситуации международному сообществу нужно отмобилизоваться в прямом смысле слова, сплотить ряды и постараться поставить заслон этому американскому политико-правовому беспределу», –– сказал Рябков в интервью «Интерфаксу».

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