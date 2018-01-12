Песков прокомментировал сообщения СМИ о новом санкционном списке США

Только после получения официального санкционного списка США Москва отреагирует на него должным образом. Об этом 12 января сообщил журналистам пресс-секретать президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас много разных списков ходит. Но они все оказываются, естественно, ненастоящими. Поэтому нужно дождаться. Можно предположить с большой долей уверенности, что некий список будет представлен. Его предстоит серьезным образом проанализировать», — прокомментировал Песков вопрос о новом вашингтонском санкционном списке, о подготовке которого накануне сообщили СМИ.

Отвечая на вопрос — готовит ли Москва ответные меры, представитель Кремля отметил, что в случае поступления списка по нему будет выработана позиция с учетом принципа взаимности.

«Нужно посмотреть, что это будет за список. Нужно посмотреть, как и когда он будет формализован. Потом, конечно же, будет вырабатываться позиция. Санкционные действия всегда вызывают какие-то контрдействия. Принцип взаимности остается краеугольным камнем», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что решение, конечно же, будет принимать президент России.

12 января газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве США сообщила, что около 50 предпринимателей и высокопоставленных чиновников из так называемого кремлевского доклада Вашингтона могут попасть под новые американские санкции против России.