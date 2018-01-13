Россия негативно оценила шантаж США по ядерной сделке с Ираном

Москва крайне негативно оценивает заявления президента США Дональда Трампа о судьбе ядерного соглашения с Ираном и обеспокоена тем, что США всё чаще прибегают к шантажу и давлению. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат отметил, что заявления Трампа ставят под вопрос способность США договариваться.

«Мы вчерашние решения и заявления, прозвучавшие из Вашингтона, оцениваем крайне негативно, оправдываются наши худшие ожидания <...> Арсенал внешнеполитических средств, которые в Вашингтоне применяют для решения неких задач, всё больше сводится к методам нажима, шантажа и давления», –– сказал Рябков.

12 января Трамп продлил заморозку санкций против Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и заявил, что делает это в последний раз, и, если Евросоюз не «исправит» сделку с Ираном, США выйдут из соглашения.

«По моим оценкам, в США взят курс на слом СВПД. И то, что продлены президентские wavers –– исключения из санкционного режима еще на определенное время, –– это не более чем косметика, переоценивать значение этого шага не следует. Главное в том, что усиливается не просто нажимная, а ультимативная составляющая в подходе США к иранским делам», –– подчеркнул Рябков.

Договор СВПД был подписан 14 июля 2014 года. Он предусматривает урегулирование многолетней проблемы иранского атома и снимает с Тегерана введенные ранее санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.