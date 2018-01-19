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Лавров назвал оборонную стратегию США «конфронтационной концепцией»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сожаление в связи с обозначением России в качестве угрозы для США в новой оборонной стратегии.

«Мы сожалеем, что, вместо того чтобы вести нормальный диалог, вместо того чтобы базироваться на международном праве, Соединенные Штаты, конечно, стремятся свое лидерство доказывать через такого рода конфронтационные концепции и стратегии», — приводит слова Лаврова «Интерфакс».

Несмотря на это, министр заявил о готовности РФ обсуждать с США военные доктрины в целях укрепления стратегической стабильности и купирования рисков для безопасности.

«Мы готовы к диалогу, готовы обсуждать и военные доктрины, как это было раньше, когда военные двух стран укрепляли доверие», — подчеркнул Лавров.

По его словам, в США должна сохраняться стратегическая стабильность, а возникающие для нее риски должны купироваться.

Коснувшись обнародованной в США новой национальной оборонной стратегии, Лавров обратил внимание на то, что в этом документе «Китай упомянут на первом месте как агрессивная экономическая держава». «Мы на втором месте как страна, которая нарушает некие правила игры. И вместе с Китаем мы, как гласит эта стратегия, взламываем международную систему изнутри», — констатировал министр.

Глава МИД РФ выразил надежду, что в США есть немало здравомыслящих людей, понимающих важность сохранения стратегической стабильности и сотрудничества России и США.

В пятницу Вашингтон опубликовал новую военную стратегию США, в которой Россия названа одной из стран-конкурентов США наряду с Китаем, КНДР и Ираном. Согласно обнародованной документации, межгосударственное стратегическое соперничество «является основной обеспокоенностью в сфере национальной безопасности США».

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