Лавров: от умения Трампа противостоять интригам зависят отношения РФ и США

Перспективы налаживания российско-американских отношений зависят от умения президента США противостоять внутриполитическим интригам. Такую точку зрения высказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН.

Дипломат отметил, что желания руководителей многих государств видеть российско-американские отношения в более хорошем состоянии не зависят от качества посредников.

«Это прежде всего зависит от готовности США вести разговор на равноправной, взаимоуважительной основе и от способности президента Трампа противостоять откровенно внутриполитическим интригам», — приводит «РИА Новости» слова главы МИД РФ.

Лавров отметил, что противники президента «используют русофобскую карту» против него самого.

В адрес Дональда Трампа регулярно звучат обвинения о связях с Россией. В частности, якобы вмешательство Москвы помогло ему одержать победу на выборах главы государства. Президент и российские власти неоднократно опровергали подобные обвинения.