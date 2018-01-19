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Названа стоимость билета на вечеринку Дональда Трампа

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп планирует устроить вечеринку в честь первого года своего президентства. Стоимость билета на двоих на мероприятие составит $100 тыс.

Вечеринка пройдет в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. В стоимость билета включены ужин и фотография с американским лидером, передает «Газета.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Гостям, которые желают сидеть за одним столом с президентом США, придется заплатить $250 тыс.

Дональд Трамп на президентских выборах победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Инаугурация состоялась 20 января 2017 года. Она была омрачена массовыми акциями протеста.

В ходе беспорядков были задержаны 234 демонстранта. Ранее стало известно, что 129 дел из 188 будут закрыты без предъявления обвинений 20 января — спустя год после инаугурации Трампа.

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