Названа стоимость билета на вечеринку Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп планирует устроить вечеринку в честь первого года своего президентства. Стоимость билета на двоих на мероприятие составит $100 тыс.

Вечеринка пройдет в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. В стоимость билета включены ужин и фотография с американским лидером, передает «Газета.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Гостям, которые желают сидеть за одним столом с президентом США, придется заплатить $250 тыс.

Дональд Трамп на президентских выборах победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Инаугурация состоялась 20 января 2017 года. Она была омрачена массовыми акциями протеста.

В ходе беспорядков были задержаны 234 демонстранта. Ранее стало известно, что 129 дел из 188 будут закрыты без предъявления обвинений 20 января — спустя год после инаугурации Трампа.