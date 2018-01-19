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Дела большей части задержанных в день инаугурации Трампа закроют

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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
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Прокуратура американского столичного округа Колумбия закроет дела против большей части задержанных в ходе массовых протестов. Они прошли в Вашингтоне в день инаугурации президента США Дональда Трампа год назад.

Как сообщают американские СМИ со ссылкой на судебные документы, 20 января 2017 года в американской столице были арестованы 234 участника протестов. Материальный ущерб от последовавших беспорядков эксперты оценили в $100 тыс.  

Согласно судебным документам, прокуратура продолжит преследование 59 из 188 фигурантов следствия. Оставшиеся дела будут закрыты без предъявления обвинений.

Ранее портал iz.ru сообщал, что американскому лидеру Дональду Трампу «не терпится» побеседовать со спецпрокурором по делу РФ Робертом Мюллером.

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