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Тиллерсон планирует внешнюю политику США по твитам Трампа

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Фото: Global Look Press/Cheriss May
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Глава американского внешнеполитического ведомства Рекс Тиллерсон рассказал, что он распечатывает твиты президента США Дональда Трампа и принимает их во внимание, когда планирует внешнюю политику государства.

Об этом он рассказал в Стэнфордском университете Кондолизе Райс, некогда занимавшей должность госсекретаря, а теперь преподающей в этом вузе.

Как сообщают американские СМИ, сам госсекретарь не использует соцсети, но он просит распечатывать высказывания Трампа своих подчиненных.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Тиллерсон выступил с критикой РФ. Глава американского внешнеполитического ведомства обвинил Россию в помощи КНДР.

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