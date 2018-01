Тиллерсон планирует внешнюю политику США по твитам Трампа

Глава американского внешнеполитического ведомства Рекс Тиллерсон рассказал, что он распечатывает твиты президента США Дональда Трампа и принимает их во внимание, когда планирует внешнюю политику государства.

Об этом он рассказал в Стэнфордском университете Кондолизе Райс, некогда занимавшей должность госсекретаря, а теперь преподающей в этом вузе.

Sec. of State Rex Tillerson says staff prints tweets by President Trump out for him:



"It allows me to now begin to think about, all right, how do we take that then into – if it’s a foreign policy issue, is it – what is it he’s tweeting about, how do we take that and now use it?" pic.twitter.com/DcyskFE21B