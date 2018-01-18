Тиллерсон рассказал о планах США по восстановлению Сирии

Соединенные Штаты Америки намерены сосредоточиться на стабилизации и политическом урегулировании в Сирийской Арабской Республике. Об этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил во время выступления в Стэнфордском университете.

Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что Вашингтон сохранит военное присутствие в Сирии после разгрома террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

По словам дипломата, сирийские власти сегодня контролируют лишь около половины территории страны, которую невозможно восстановить или объединить военным путем.

При этом госсекретарь добавил, что США, Евросоюз, а также региональные партнеры не собираются помогать с восстановлением подконтрольных Дамаску районов Сирии, передает ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, США передали курдским отрядам самообороны в Арабской Республике партию переносных зенитно-ракетных комплексов в рамках «секретного соглашения».

О том, что Вашингтон не заинтересован в сохранении целостности сирийского государства, ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.