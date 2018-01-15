Лавров дал оценку позиции Вашингтона по целостности Сирии

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что планы США помочь созданию зон пограничной безопасности в Сирии говорят о том, что Вашингтон не заинтересован в сохранении целостности сирийского государства.

Лавров отметил, что госсекретарь Рекс Тиллерсон, как и Джон Керри, заверяли его, что единственной целью присутствия США в Сирии, включая и спецназ на земле, является уничтожение террористов запрещенной в РФ группировки ИГ. «Но сейчас, даже если принять во внимание, что, как говорят американцы, ИГИЛ до конца не уничтожена, сейчас те действия, которые мы наблюдаем, показывают, что США все-таки не хотят сохранить территориальную целостность Сирии», — подчеркнул глава МИД РФ.

Ранее портал iz.ru сообщал, что на пресс-конференции по итогам года Лавров отметил, что Москва готова сопровождать диалог США и КНДР по вопросу ядерной программы Пхеньяна.