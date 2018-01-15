Лавров назвал авантюрой силовое решение проблемы КНДР

Москва готова сопровождать диалог США и КНДР по вопросу ядерной программы Пхеньяна, силовое решение конфликта будет иметь катастрофические последствия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам года.

Министр иностранных дел России подчеркнул, что поддержка диалога Вашингтона и Пхеньяна является приоритетным направлением для России и Китая.

«Когда двойное замораживание (российско-китайская инициатива), когда двойной мораторий на недружественные и конфронтационные шаги вступит в силу, мы будем активно поддерживать прямые контакты между наиболее заинтересованными сторонами, если говорить о ядерной проблеме, то это прежде всего Пхеньян и Вашингтон, но будем готовы сопровождать их двусторонний диалог и в рамках так называемого шестистороннего процесса», — отметил Лавров.

По словам российского министра, несмотря на то что американская сторона настаивает на неизбежности военного решения проблемы, последствия «такой авантюры» будут катастрофическими.