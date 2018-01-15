Борис Джонсон заявил о необходимости дипломатического давления на КНДР

Международное сообщество должно продолжать оказывать давление на Северную Корею с помощью дипломатических методов. Это необходимо для того, чтобы Пхеньян изменил свой курс, направленный на развитие ядерной программы, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, передает ТАСС.

«Программа Северной Кореи по созданию ядерного оружия представляет собой угрозу для региональной и глобальной стабильности. Международное сообщество должно быть едино в своем подходе. Санкции уже кусаются, но нам необходимо сохранять дипломатическое давление на режим Ким Чен Ына», — сказал Джонсон перед отлетом в Ванкувер, где он примет участие во встрече на министерском уровне по КНДР.

В конце ноября 2017 года ситуация на Корейском полуострове обострилась в связи с ракетными испытаниями КНДР. Пхеньян испытал межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15», по итогам запуска Северная Корея объявила, что ракета способна нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.

Совбез ООН в ответ на это принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР. 14 января ЦТАК сообщило, что командование США предпринимает действия, которые могут привести к ухудшению межкорейских отношений, отметив, что лучшей мишенью для ракет «Хвасон» являются США.