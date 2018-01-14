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Япония и Литва подтвердили приверженность политике давления на КНДР

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Michael Kappeler
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Главы правительств Литвы и Японии Саулюс Сквернялис и Синдзо Абэ выразили поддержку инициативе усиления давления на КНДР с целью заставить власти страны прекратить ракетно-ядерную программу. С такими заявлениями представители двух государств выступили в Вильнюсе.

«Оба премьера сошлись в том, что необходимо изменить политику Северной Кореи, различными путями максимизируя давление (на Пхеньян), в том числе полностью соблюдая новые резолюции Совета Безопасности (ООН)», — приводит ТАСС комментарий министерства иностранных дел Японии.

На пресс-конференции по итогам встречи Синдзо Абэ отметил, что в ходе беседы была затронута тема похищения японцев спецслужбами КНДР. При этом Саулюс Сквернялис выразил поддержку увеличению давления на Северную Корею с помощью санкций и подчеркнул, что Пхеньян должен принимать конкретные шаги на пути к денуклеаризации.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркнул, что Россия и Китай играют важную роль в содействии установлению мира на Корейском полуострове.

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