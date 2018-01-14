Трюдо отметил важную роль России и Китая в северокорейском вопросе

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отметил важную роль России и Китая в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, несмотря на отсутствие их представителей на министерской встрече по КНДР в Ванкувере. Об этом глава правительства страны заявил в ходе пресс-конференции, пишет издание La Presse.

«Международное сообщество играет чрезвычайно важную роль в разрядке и деэскалации напряженности [на Корейском полуострове]», — заявил канадский лидер, добавив, что в содействии установлению мира в регионе важную роль также сыграют Россия и Китай, отклонившие приглашение на встречу.

В мероприятии по проблеме Северной Кореи принимают участие министры иностранных дел более 20 стран. Как отметила глава внешнеполитического ведомства Канады Христи Фриланд, стороны обсудят дипломатические меры для достижения мирного и свободного от ядерного оружия будущего на Корейском полуострове.

12 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает неуместной инициативу США и Канады о проведении встречи по КНДР в Ванкувере, и назвала ее «слетом бывших участников одной из сторон войны».