Лидер КНДР уверен в способности страны 100 лет не испытывать трудности под санкциями

Северная Корея благодаря развитию науки и национальной экономике выстоит под санкциями, даже если они продлятся 10 или 100 лет. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения Государственной академии наук, его слова публикует Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Благодаря фундаменту самостоятельной национальной экономики, подготовленным нами надежным научно-техническим силам и светлым головам (ученых) у нас не будет никаких непреодолимых трудностей, пусть враги и введут санкции, которые продлятся 10 или 100 лет», — приводит ТАСС комментарий северокорейского лидера.

Ранее директор Госдепартамента США по политическому планированию Брайн Хук заявил, что санкционное давление ощущается жителями КНДР и может заставить руководство страны сесть за стол переговоров.