Прямой эфир
Сюжет:

Сеул возьмет на себя финансовые издержки по приезду атлетов КНДР на ОИ-2018

0
Фото: Global Look Press/Yohei Osada/AFLO
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Южная Корея готова взять на себя все расходы по пребыванию делегации КНДР на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом «Известиям» заявили в южнокорейском министерстве по делам объединения.

«В прошлом Республика Корея уже осуществляла финансирование команды из КНДР в спортивных мероприятиях, которые проводились на юге, средства на это шли из Фонда межкорейского сотрудничества», — говорится в сообщении ведомства.

Данный фонд был создан в 1991 году. Его целью было укрепление гуманитарных, культурных и экономических связей между двумя странами. Бюджет фонда составляет около $899 млн.

Точная сумма расходов пока неизвестна. Она будет определена позже, после встречи руководства МОКа, национальных олимпийских комитетов Южной Кореи и КНДР, а также представителей организационного комитета Олимпийских игр 2018 года, которая состоится 13 января.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

Две Кореи — один флаг

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госдеп исключил возможность переговоров с КНДР во время ОИ-2018
Сеул и Пхеньян уточнят вопросы участия КНДР в Играх в Пхёнчхане

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017