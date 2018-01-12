Сеул возьмет на себя финансовые издержки по приезду атлетов КНДР на ОИ-2018

Южная Корея готова взять на себя все расходы по пребыванию делегации КНДР на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом «Известиям» заявили в южнокорейском министерстве по делам объединения.

«В прошлом Республика Корея уже осуществляла финансирование команды из КНДР в спортивных мероприятиях, которые проводились на юге, средства на это шли из Фонда межкорейского сотрудничества», — говорится в сообщении ведомства.

Данный фонд был создан в 1991 году. Его целью было укрепление гуманитарных, культурных и экономических связей между двумя странами. Бюджет фонда составляет около $899 млн.

Точная сумма расходов пока неизвестна. Она будет определена позже, после встречи руководства МОКа, национальных олимпийских комитетов Южной Кореи и КНДР, а также представителей организационного комитета Олимпийских игр 2018 года, которая состоится 13 января.

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