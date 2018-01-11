Сеул и Пхеньян уточнят вопросы участия КНДР в Играх в Пхёнчхане

Представители Южной Кореи и КНДР до 20 января обсудят вопросы относительно участия северокорейских спортсменов в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. Агентство Рёнхап сообщает, что об этом заявил в четверг представитель южнокорейского министерства объединения.

Чиновник отметил, что переговоры состоятся до 20 января, когда в Лозанне состоится заседание Международного олимпийского комитета, уточняет ТАСС. Южную Корею на переговорах будет представлять заместитель министра культуры, спорта и туризма Но Дэ Ган, добавил он.

Во время переговоров будет согласован маршрут передвижения делегации Севера и вопрос ее размещения.

Во вторник, 9 января, в приграничном пункте Пханмунджон прошел первый за три года раунд переговоров по нормализации отношений между КНДР и Южной Кореей. В частности, стороны договорились об участии Северной Кореи в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане и возобновлении переговоров по военным вопросам.

КНДР направит на Олимпиаду в Пхёнчхан представительную правительственную делегацию, демонстрационную команду спортсменов по тхэквондо и группу поддержки.