США не намерены прекращать давление на КНДР

Вице-президент США Майкл Пенс объявил, что Вашингтон не прекратит оказывать давление на КНДР до тех пор, пока власти Северной Кореи не прекратят ядерную и ракетную программы. Об этом политик сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Мы продолжим оказывать максимальное экономическое и дипломатическое давление до тех пор, пока Северная Корея не откажется от ядерной и ракетной программ, которые угрожают США», — подчеркнул Майкл Пенс.

Вице-президент также отметил, что в ходе своего предстоящего визита в Южную Корею он передаст послание американского лидера Дональда Трампа. Вашингтон намерен донести до властей КНДР, что эпоха «стратегического терпения» подошла к концу.

10 января в ходе телефонного разговора с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны готовы к переговорам с руководством Северной Кореи.