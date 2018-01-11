Совет Безопасности ООН приветствовал контакты КНДР и Южной Кореи

Совет Безопасности ООН приветствовал переговоры между КНДР и Республикой Корея. Диалог между странами может укрепить доверие в регионе и снизить напряженность, полагают члены Совбеза.

Об этом сообщил журналистам постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров, передает ТАСС.

«Члены Совета Безопасности приветствовали последние шаги и контакты КНДР и Республики Корея», — сказал он. Одновременно в Совете Безопасности обратили внимание, что «КНДР и все другие государства-члены должны в полной мере и строго выполнять все резолюции Совета Безопасности», указал Умаров.

Ранее сообщалось, что во вторник, 9 января, в приграничном пункте Пханмунджон прошел первый за три года раунд переговоров по нормализации отношений между КНДР и Южной Кореей. В частности, стороны договорились об участии Северной Кореи в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане и возобновлении переговоров по военным вопросам.