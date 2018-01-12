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Госдеп исключил возможность переговоров с КНДР во время ОИ-2018

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Фото: Global Look Press/Hitoshi Mochizuki/AFLO
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Американский Госдепартамент исключил возможность проведения переговоров с КНДР в время Олимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Нет», — ответил директор по политическому планированию Госдепартамента США Брайн Хук на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее замглавы Госдепа США Стивен Голдстин заявил, что не исключает возможности контактов между делегациями США и КНДР на Олимпийских играх в Южной Корее. Кроме того, он отметил, что в Вашингтоне приветствуют итоги переговоров между Пхеньяном и Сеулом, которые состоялись 9 января.

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