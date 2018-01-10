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Замглавы Госдепа не исключил возможности контактов с КНДР на Олимпиаде

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Фото: Global Look Press/ZUMA/AFLO/Hitoshi Mochizuki
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Занимающийся вопросами публичной дипломатии замглавы Госдепа США Стивен Голдстин не исключил возможности контактов между представителями Соединенных Штатов и КНДР на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Об этом он сообщил в ходе брифинга.

«Мы посылаем на Олимпиаду, как делали раньше, делегацию высокого уровня», — приводит его слова ТАСС.

Стивен Голдстин также отметил, что президент США Дональд Трамп сделает объявление на тему Олимпийских игр 10 января. Вместе с тем на вопрос о возможности контактов между представителями Соединенных Штатов и Северной Кореи заместитель госсекретаря не стал давать однозначно отрицательный ответ и подчеркнул, что на данный момент они не запланированы.

При этом заместитель главы Госдепа отметил, что Вашингтон приветствует итоги переговоров по нормализации отношений Севера и Юга на Корейском полуострове.

Ранее представитель Госдепартамента заявил, что расценивает встречу представителей КНДР и Республики Корея как хороший шаг в направлении денуклеаризации региона.

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