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Госдеп остался доволен решением об участии КНДР в Олимпиаде

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Lee Jae-Won/AFLO
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Госдеп США приветствует решение об участии спортсменов КНДР в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Об этом журналистам сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства.

«Мы довольны, что атлеты (из КНДР. — Ред.) будут участвовать», — приводит «РИА Новости» его слова.

9 января прошли переговоры между высокопоставленными чиновниками из КНДР и Южной Кореи в деревне Пханмунджом, расположенной в демилитаризованной зоне между странами. В ходе беседы стороны договорились об участии спортсменов из Северной Кореи в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Кроме того, представители двух стран условились развивать сотрудничество в различных областях, в том числе и по военной линии.

Кроме того, в Белом доме полагают, что решение об участии в Играх северокорейской сборной позволит Пхеньяну увидеть все плюсы выхода из мировой изоляции.

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