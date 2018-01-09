В США прокомментировали возможность участия спортсменов из КНДР в Олимпиаде

Участие КНДР в зимней Олимпиаде-2018 станет возможностью для Пхеньяна увидеть все плюсы выхода из мировой изоляции, заявил представитель Совета по национальной безопасности Белого дома.

«Это возможность для режима увидеть ценность прекращения своей международной изоляции путем денуклеаризации», — цитирует его слова «РИА Новости».

Ранее 9 января стало известно, что КНДР и Южная Корея договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане. КНДР высказалась на этих переговорах за поездку на Олимпиаду не только своих спортсменов, но и высокопоставленной делегации.

Также во время переговоров Сеул и Пхеньян договорились возобновить переговоры по военным вопросам.