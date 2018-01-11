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Госдеп заверил в эффективности санкций против КНДР

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Фото: REUTERS/KCNA
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США видят, что санкции против КНДР работают, и рассчитывают тем самым заставить Пхеньян изменить поведение, сообщил директор Госдепа по политическому планированию Брайн Хук.

«Растет объем данных о том, что наша кампания по оказанию максимального давления чувствуется внутри Северной Кореи», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам дипломата, США уверены, что ограничительные меры заставят власти КНДР сесть за стол переговоров.

Между тем Пхеньян не считает свой ядерный потенциал предметом сделок и пообещал продолжить развивать свой арсенал, несмотря на давление Вашингтона. Власти КНДР уверены, что ядерные силы –– это «мощный меч», который обеспечивает безопасность в регионе.

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