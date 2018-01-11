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Путин рассказал о выигранной Ким Чен Ыном «партии»

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын является грамотным и зрелым политиком. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с журналистами в редакции «Комсомольской правды» в Москве.

«Лидер КНДР выиграл партию. Он решил свою стратегическую задачу — у него есть ядерный заряд, есть ракета глобальной дальности до 13 тыс. км, которая может достичь практически любой точки земного шара, во всяком случае — любой точки на территории его вероятного противника», — отметил глава государства.  

По мнению главы государства, Ким Чен Ын заинтересован в том, чтобы «загладить» ситуацию. 

«Он грамотный абсолютно и зрелый уже политик», — сказал Путин.

При этом президент России подчеркнул, что «если ставить перед собой труднорешаемую задачу денуклиаризации Корейского полуострова, то делать это только через диалог, через переговоры». По его мнению, «это возможно».

Ранее сообщалось, что начался первый раунд переговоров по нормализации отношений между Южной Кореей и КНДР.  Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился создать все необходимые условия для улучшения отношений с Южной Кореей.

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