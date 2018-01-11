Прямой эфир
Сюжет:

КНДР не считает свой ядерный потенциал предметом сделок

0
Фото: Global Look Press/kcnawatch.co
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ядерное вооружение КНДР не являются предметом политической или экономической сделки, считают власти страны. Как пишет центральная северокорейская газета «Нодон синмун», этот потенциал играет роль сдерживающего фактора в регионе и необходим для обеспечения безопасности страны.

«Наши ядерные сдерживающие силы –– это мощный меч, который защищает не только Корейский полуостров, но и обеспечивает мир и безопасность в Северо-Восточной Азии», — приводит ТАСС выдержку из сообщения.

Кроме того, издание подчеркивает, что Северная Корея продолжит развивать ядерные вооружения, несмотря на давление Соединенных Штатов. По мнению властей республики, ужесточение санкций только показывает, что США стремятся «уничтожить» КНДР и не понимают основную цель ядерной программы.

10 января вице-президент США США Майкл Пенс заявил, что Вашингтон не прекратит оказывать давление на Северную Корею, пока власти страны не откажутся от ядерной и ракетной программ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сеул намерен координировать с США усилия по вопросу КНДР
Сеул и Пхеньян уточнят вопросы участия КНДР в Играх в Пхёнчхане

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017