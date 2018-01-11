КНДР не считает свой ядерный потенциал предметом сделок

Ядерное вооружение КНДР не являются предметом политической или экономической сделки, считают власти страны. Как пишет центральная северокорейская газета «Нодон синмун», этот потенциал играет роль сдерживающего фактора в регионе и необходим для обеспечения безопасности страны.

«Наши ядерные сдерживающие силы –– это мощный меч, который защищает не только Корейский полуостров, но и обеспечивает мир и безопасность в Северо-Восточной Азии», — приводит ТАСС выдержку из сообщения.

Кроме того, издание подчеркивает, что Северная Корея продолжит развивать ядерные вооружения, несмотря на давление Соединенных Штатов. По мнению властей республики, ужесточение санкций только показывает, что США стремятся «уничтожить» КНДР и не понимают основную цель ядерной программы.

10 января вице-президент США США Майкл Пенс заявил, что Вашингтон не прекратит оказывать давление на Северную Корею, пока власти страны не откажутся от ядерной и ракетной программ.