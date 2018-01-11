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Сеул намерен координировать с США усилия по вопросу КНДР

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Фото: Global Look Press/kcnawatch.co
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Сеул собирается решать вопрос урегулирования на Корейском полуострове в координации с руководством США, заявил журналистам глава делегации на приостановленных шестисторонних переговорах по ядерной программе КНДР Ли До Хун.

Сейчас дипломат находится в Вашингтоне. Ли До Хун собирается представить американским представителям итоги прошедших переговоров на министерском уровне между делегациями КНДР и Республики Корея в приграничном пункте Пханмунджон.

«Я планирую провести различного рода обсуждения в рамках наших усилий по укреплению координации между Южной Кореей и США по проблеме Корейского полуострова», — приводит его слова «Интерфакс».

В среду, 10 января, вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс заявил, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Северную Корею, пока режим не прекратит работу над ядерной и ракетной программами.

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