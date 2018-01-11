США обсудят в Ванкувере перехват судов с контрабандой для КНДР

США с партнерами обсудят на встрече глав МИДов по КНДР в Ванкувере возможность морского перехвата судов, нарушающих санкции, заявил директор по политическому планированию госдепа Брайан Хук.

«Мы продолжаем изучать все опции, чтобы улучшить морскую безопасность и возможность перехватить морской трафик, перемещение товаров в КНДР, которые поддерживают ядерную и ракетную программы. И мы обсудим с нашими партнерами и союзниками, какие шаги мы можем предпринять по перехвату морских судов», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам дипломата, на переговорах также дадут «оценку прогресса», обсудят эффективность санкций и дальнейшие действия.

Он добавил, что представители Китая и РФ не будут присутствовать на встрече, однако их проинформируют об итогах этого заседания.

Встреча в Ванкувере состоится 16 января. На ней будут председательствовать Канада и США. Ожидается, что в мероприятии примут участие министры иностранных дел 16 государств, при этом большая часть из них выступают против КНДР.

30 декабря агентство Reuters опубликовало информацию о том, что российские танкеры в октябре и ноябре 2017 года неоднократно перекачивали нефть на суда КНДР. Факт поставок якобы подтвердили несколько источников, однако причастность РФ не установлена. Москва эти обвинения опровергла.

В нарушении режима санкций против КНДР обвиняли и Китай. Власти США уверены, что Пекин «позволяет себе» поставлять нефть Пхеньяну, тем самым подрывая мирное решение ядерной проблемы. Китай, в свою очередь, эти обвинения опроверг.