Реклама
Прямой эфир
Политика
Владимир Путин провел встречу с президентом Узбекистана в Москве
Политика
Песков призвал быть оптимистами при оценке отношений России и Армении
Мир
В МИД РФ пообещали жесткий ответ на антироссийские шаги Великобритании
Армия
Минобороны РФ рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне СВО
Мир
МИД Узбекистана предупредил о новых условиях въезда в Казахстан из-за России
Общество
Росморречфлот сообщил о штатной работе порта Петропавловска-Камчатского после пожара
Мир
Начштаба обороны Британии признал тактические успехи российских сил на Украине
Мир
Президент Узбекистана отметил увеличение товарооборота республики с ЕАЭС
Мир
В ЦПВС сообщили о 10 нарушениях со стороны коалиции США в небе над Сирией
Мир
Олимпийский огонь прибыл из Греции в Марсель на борту парусника Belem
Мир
Британия ввела новые ограничения при получении дипломатических виз россиянами
Общество
Экипаж МКС передал поздравления россиянам с Днем Победы
Наука и техника
SpaceX успешно запустила Falcon 9 с 23 спутниками Starlink
Общество
В Белгороде прошло торжественное открытие мемориала
Мир
Президент Чехии раскрыл подробности об инициативе по доставке Киеву боеприпасов
Общество
Режим ЧС в сельском хозйстве ввели в Тамбовской и Липецкой областях
Мир
Посольство РФ зафиксировало 22 случая осквернения советских памятников в ФРГ с 2023 года
Сюжет:

Минобороны РФ рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне СВО

0
Фото: РИА Новости/ Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны России 9 мая сообщило о новых героических подвигах военных Вооруженных сил (ВС) РФ, которые рискуют своей жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО).

В военном ведомстве отметили, что командир отделения медицинской роты рядовой Вардан Арутюнян, находясь вблизи лесополосы, получил задачу на эвакуацию военнослужащих, получивших ранения в ходе отражения атаки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Рядовой Арутюнян, рискуя собственной жизнью, эвакуировал 12 военнослужащих с осколочными ранениями различной степени тяжести, несмотря на продолжающийся минометный обстрел со стороны противника.

После того как Арутюнян доставил раненых к месту эвакуации, он оказал им первую медицинскую помощь, после чего погрузил раненых в прибывшее на точку транспортное средство. Рядовой продолжил оказывать помощь и контролировать состояние раненых на маршруте. Благодаря его грамотным и профессиональным действиям все раненые военнослужащие были доставлены в лечебные учреждения без потерь.

Также в Минобороны отметили заслуги гвардии сержанта Артема Баженова, который выполнял боевую задачу по прикрытию стартовой позиции зенитной ракетной батареи. При несении боевого дежурства на посту воздушного наблюдения он обнаружил приближение украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который направлялся в сторону позиции самоходной огневой установки ЗРК «Бук М3», производившей смену огневой позиции.

Баженов при помощи переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» взял воздушную цель на сопровождение, навел комплекс и, дождавшись сигнала о захвате цели, осуществил пуск по БПЛА, уничтожив его. Благодаря его решительным и профессиональным действиям удалось сбить вражеский беспилотник и избежать поражения личного состава расчета ЗРК «Бук М3», а также боевой машины.

«От получения цели до выстрела проходит менее минуты»
Как артиллеристы поддерживают наступления штурмовых отрядов

Ранее, 8 марта, Минобороны РФ сообщило, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные самоходные артиллерийские установки (САУ) и живую силу ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024