Минобороны РФ рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне СВО

Министерство обороны России 9 мая сообщило о новых героических подвигах военных Вооруженных сил (ВС) РФ, которые рискуют своей жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО).

В военном ведомстве отметили, что командир отделения медицинской роты рядовой Вардан Арутюнян, находясь вблизи лесополосы, получил задачу на эвакуацию военнослужащих, получивших ранения в ходе отражения атаки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Рядовой Арутюнян, рискуя собственной жизнью, эвакуировал 12 военнослужащих с осколочными ранениями различной степени тяжести, несмотря на продолжающийся минометный обстрел со стороны противника.

После того как Арутюнян доставил раненых к месту эвакуации, он оказал им первую медицинскую помощь, после чего погрузил раненых в прибывшее на точку транспортное средство. Рядовой продолжил оказывать помощь и контролировать состояние раненых на маршруте. Благодаря его грамотным и профессиональным действиям все раненые военнослужащие были доставлены в лечебные учреждения без потерь.

Также в Минобороны отметили заслуги гвардии сержанта Артема Баженова, который выполнял боевую задачу по прикрытию стартовой позиции зенитной ракетной батареи. При несении боевого дежурства на посту воздушного наблюдения он обнаружил приближение украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который направлялся в сторону позиции самоходной огневой установки ЗРК «Бук М3», производившей смену огневой позиции.

Баженов при помощи переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» взял воздушную цель на сопровождение, навел комплекс и, дождавшись сигнала о захвате цели, осуществил пуск по БПЛА, уничтожив его. Благодаря его решительным и профессиональным действиям удалось сбить вражеский беспилотник и избежать поражения личного состава расчета ЗРК «Бук М3», а также боевой машины.

Ранее, 8 марта, Минобороны РФ сообщило, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные самоходные артиллерийские установки (САУ) и живую силу ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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